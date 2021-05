Festa Inter: Quartapelle, ‘Salvini censuri importanti esponenti Lega in piazza’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Salvini la sa lunga e ha sempre una parola per tutti. Tranne per censurare esponenti importanti della Lega (un vice ministro, una parlamentare europea) in piazza Duomo assembrati con i tifosi Interisti. #perfavore”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle, pubblicando le foto sui social di Alessandro Morelli e Silvia Sardone in piazza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Salvini la sa lunga e ha sempre una parola per tutti. Tranne per censuraredella(un vice ministro, una parlamentare europea) in piazza Duomo assembrati con i tifosiisti. #perfavore”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia, pubblicando le foto sui social di Alessandro Morelli e Silvia Sardone in piazza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

