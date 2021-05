Fedez “sul cavallo” della Rai | a Roma compare un murale dedicato all’artista

(Di martedì 4 maggio 2021)diventa paladino dei diritti LGBT e dei lavoratori in un, mentre continuano le polemiche con Salvini. Dopo il concerto del 1° Maggio, Federico Lucia, in arte ““, continua a far parlare di sé. Il suo discorso sul palco ha mosso l’Italia intera. Ha dato il via ad accese polemiche tra il rapper e il partito di Matteo Salvini, con botta e risposta sui canali social. Diverse celebrità e politici hanno appoggiatodopo questo episodio, criticando la condotta dell’emittente Rai, accusata di censura di contenuti. In mezzo a tutto questo clamore mediatico, nel silenzionotte, aspunta un’opera dedicata proprio al cantante milanese: unche ritraesul...

Giorgiolaporta : Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di… - Adnkronos : Sul #casofedez interviene il #codacons . 'Con legge Zan prima denuncia per lui'. - Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - Simo252525 : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… - AngeloM4tteucci : RT @Fedez: La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai… -

... sia una valutazione dei casi di cronaca più recenti, dal casoalla polemica che ha investito la Rai, passando per l'approfondimentodisegno di legge contro l' omotransfobia bloccato in ...... nessuno si è indignato per frasi come "Y non mi importa se trovo al mattino il suo sorrisomio ... Poi un ampio capitolo dedicato ae al suo intervento al Concertone con annessa polemica che, ...brand ai quali Fedez è vicino”. “E’ evidente che siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che la partita del consenso si gioca sul web”.Scuse di Fedez o mai più in Rai: sarebbe questa la posizione assunta dalla rete dopo la vicenda del Concertone del Primo Maggio e ciò che ad essa è seguito.