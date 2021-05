Emanuela Tittocchia | Senza veli in faccia ad Awed Scandalo all’Isola dei Famosi

Emanuela Tittocchia, topless in faccia ad Awed. Scandalo all’Isola dei Famosi (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte la settimana con l’Isola dei Famosi, il reality show condotto Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La quattordicesima puntata è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi, tornata in Italia dopo un incidente che le ha causato un problema all’occhio. La Blasi poco dopo si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che in questi ultimi giorni non è stato bene. Tante le discussioni che ne sono seguite: in particolare, Gilles Rocca si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. “Ma tu quello hai fatto, che devo guardare? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare, che hai fatto i film per caso? Cosa ho fatto io? Vatti a documentare. Premio Massimo Troisi, premio Tulipani di Seta Nera, documentari su tante cose. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte la settimana con l’Isola dei, il reality show condotto Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La quattordicesima puntata è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi, tornata in Italia dopo un incidente che le ha causato un problema all’occhio. La Blasi poco dopo si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che in questi ultimi giorni non è stato bene. Tante le discussioni che ne sono seguite: in particolare, Gilles Rocca si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. “Ma tu quello hai fatto, che devo guardare? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare, che hai fatto i film per caso? Cosa ho fatto io? Vatti a documentare. Premio Massimo Troisi, premio Tulipani di Seta Nera, documentari su tante cose. Mi ...

zazoomblog : Emanuela Tittocchia provoca Awed in mare e scatta il bacio - #Emanuela #Tittocchia #provoca #scatta… - StraNotizie : Emanuela Tittocchia provoca Awed in mare e scatta il bacio - Daydrea85403738 : @carmelitavenier Emanuela anche no dai Miryea tutta la vita ma la Tittocchia è pesanteeee - BITCHYFit : Emanuela Tittocchia provoca Awed in mare e scatta il bacio - sara_cuomo : RT @BITCHYFit: Io comunque terrei gli occhi puntati sulla notte sul materasso fra Awed ed Emanuela Tittocchia, perché secondo me qua gatta… -