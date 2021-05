Dl Sostegni, emendamento per stop tassa tavolini e canone Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Alcuni emendamenti al Dl Sostegni, approvati in commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato, prevedono una proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Alcuni emendamenti al Dl, approvati in commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato, prevedono una proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione dellasull'occupazione del ...

