Ddl omotransfobia: arriva la critica di Platinette (Di martedì 4 maggio 2021) Mauro Coruzzi, noto a tutti come Platinette, ha criticato, nel corso di un’ intervista, il Ddl Zan. Secondo lui, infatti, non ridurrebbe le aggressioni. Platinette contro Fedez e il Ddl Zan: “Arrogante e liberticida” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) Mauro Coruzzi, noto a tutti come, hato, nel corso di un’ intervista, il Ddl Zan. Secondo lui, infatti, non ridurrebbe le aggressioni.contro Fedez e il Ddl Zan: “Arrogante e liberticida” su Notizie.it.

bumbum87710374 : RT @MaiorinoM5S: L'ormai celeberrimo #Ostellari ha annunciato che depositerà un testo suo in tema di omotransfobia. Come se la Lega fosse m… - openpolis : Dopo uno stallo durato mesi, la discussione sul ddl Zan potrebbe riprendere nelle prossime settimane. Tra chi la ri… - andreaAocello : RT @NotizieProVita: Il #ddlZan sull'#omofobia #omotransfobia vuole legittimare l'#identitàdigenere. Ma gli #italiani non sono d'accordo. Ec… - laurettagio111 : RT @sole24ore: Cosa c’è scritto nel #DdlZan contro l’omotransfobia che infiamma la maggioranza e sale alla ribalta con #Fedez - GESEFI_im_it : RT @NotizieProVita: Il #ddlZan sull'#omofobia #omotransfobia vuole legittimare l'#identitàdigenere. Ma gli #italiani non sono d'accordo. Ec… -