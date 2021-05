Dani Alves attacca il sistema calcio brasiliano: “Qui è un cimitero di allenatori e giocatori” (Di martedì 4 maggio 2021) Dani Alves, ex esterno di Barcellona e Juventus e attuale giocatore del San Paolo, ha parlato al The Guardian del sistema calcio brasiliano con parole abbastanza dure: “Il Brasile è un cimitero di allenatori e di giocatori. Il nostro sistema si basa sul fare le cose sempre alla stessa maniera. Se qualcuno tenta qualcosa di diverso gli mettono i bastoni tra le ruote perchè, se dovesse funzionare, cambierebbe tutto il sistema. “Non c’è stabilità in Brasile. Come puoi costruire una carriera qui? Sono qui da soli 3 mesi e sono già inutile. Sono il più grande giocatore della storia per trofei vinti, eppure c’è un dibattito sulla mia utilità o meno. Ho giocato per 8 anni nel Barça e ??ho vinto 23 titoli perché lì c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021), ex esterno di Barcellona e Juventus e attuale giocatore del San Paolo, ha parlato al The Guardian delcon parole abbastanza dure: “Il Brasile è undie di. Il nostrosi basa sul fare le cose sempre alla stessa maniera. Se qualcuno tenta qualcosa di diverso gli mettono i bastoni tra le ruote perchè, se dovesse funzionare, cambierebbe tutto il. “Non c’è stabilità in Brasile. Come puoi costruire una carriera qui? Sono qui da soli 3 mesi e sono già inutile. Sono il più grande giocatore della storia per trofei vinti, eppure c’è un dibattito sulla mia utilità o meno. Ho giocato per 8 anni nel Barça e ??ho vinto 23 titoli perché lì c’è ...

