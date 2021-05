Costata tanto e già “pensionata” | l’app Immuni è l’ennesimo disastro di Arcuri e Speranza

Leggi su ilparagone

(Di martedì 4 maggio 2021) Non se ne parla ormai nemmeno più, dopo che per mesi il governo Conte bis ne aveva esaltato l’introduzione come panacea capace di guarirci da ogni male. E invece, pensata per contrastare l’emergenza Covid-19 in Italia, è finita presto nel dimenticatoio, con i download ormai più che sporadici e notifiche irrilevanti, a cui nessuno presta più attenzione. Un fallimento totale, a un anno dal lancio, con meno di 10 milioni di utenti che hanno installatolicazione sul proprio telefonino: con numeri così bassi, l’utilità è pressoché zero. Andando a dare un’occhiata ancora più approfondita ai numeri, ecco saltar fuori come i positivi segnalati attraversosiano stati in questi mesi meno di 18 mila, a fronte di oltre 4 milioni di contagi avvenuti in Italia. Meno di 100 mila persone hanno ricevuto un ...