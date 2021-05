Concorso tecnici al Sud: quasi 100 mila candidati (Di martedì 4 maggio 2021) Il Concorso tecnici al Sud ha avuto un enorme successo. La data ultima per effettuare la prorpria candidatura era il 21 aprile 2021 e il totale di candidature arrivate sono state quasi 100 mila. Per la precisione, secondo quanto riportato da Formez, sono 99.357 le candidature arrivate per i cinque profili presenti nel bando. Sono 81.150 i candidati. La speranza di queste persone è quella di diventare uno dei 2.800 tecnici specializzati che andranno a lavorare nelle amministrazione del Sud Italia. Quello che si nota esaminando i dati forniti da Formez è che il 30% dei candidati è un under 30. Inoltre, il 55% dei candidati è donna. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dichiarato di essere molto soddisfatto in quanto: «La grande ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) Ilal Sud ha avuto un enorme successo. La data ultima per effettuare la prorpria candidatura era il 21 aprile 2021 e il totale di candidature arrivate sono state100. Per la precisione, secondo quanto riportato da Formez, sono 99.357 le candidature arrivate per i cinque profili presenti nel bando. Sono 81.150 i. La speranza di queste persone è quella di diventare uno dei 2.800specializzati che andranno a lavorare nelle amministrazione del Sud Italia. Quello che si nota esaminando i dati forniti da Formez è che il 30% deiè un under 30. Inoltre, il 55% deiè donna. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dichiarato di essere molto soddisfatto in quanto: «La grande ...

