Con la benedizione di Chiara Ferragni riparte la stagione turistica sul Lario (Di martedì 4 maggio 2021) di Roberto Canali Se il buon giorno si vede dal mattino non poteva iniziare meglio la stagione turistica sul Lario dove, in occasione della riapertura coincisa con il primo week - end in fascia gialla,... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) di Roberto Canali Se il buon giorno si vede dal mattino non poteva iniziare meglio lasuldove, in occasione della riapertura coincisa con il primo week - end in fascia gialla,...

Alessan45806153 : @albertoinfelise È in attesa del ormai sempre all'orizzonte, centro del centro. Quello che da anni cercano di costr… - Namast70961553 : RT @Daniela66738085: Desidero ringraziare il nostro caro #PapaFrancesco per questa esortazione a mettere i media al servizio del bene comun… - Giorno_Como : Con la benedizione di Chiara Ferragni riparte la stagione turistica sul Lario - sarabe14 : @anarcumino Devi avere a che fare con pochissimi maschi, una benedizione - topo1966 : RT @Anna12870868: Quando abbiamo un peso nella nostra anima, rivolgiamoci alla MAMMA CELESTE. Lei non mancherà di farci sentire la sua pres… -