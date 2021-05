Circuito di Orsago | Samuel Quaranta si impone in volata

(Di martedì 4 maggio 2021) Il salto di categoria è spesso un ostacolo difficile da superare per molti atleti. Questo assunto non vale perche ha caratterizzato la prima parte della stagione ciclistica orobica a colpi di volate vincenti. Il 19enne di Treviolo si è infatti aggiudicato la prima edizione deldiportando a quattordici il numero di vittorie per il Team Colpack Ballan. Al primo anno fra gli Under 23, il giovane sprinter bergamasco ha sfruttato al meglio il lavoro dei compagni di squadra sfoderando tutta la propria potenza e lasciandosi alle spalle Manlio Moro (Zalf Euromobil Fior) e Michael Zecchin (Work Service Marchiol Vega). “Ero piuttosto confidente e sentivo che le sensazioni erano giuste già da ieri. Per questo la squadra era al mio servizio. L’intenzione era quella di impostare una ...

