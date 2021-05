Choc a Roma: aggredisce e molesta due ragazzine, arrestato 31enne (Di martedì 4 maggio 2021) Un 31enne di nazionalità afgana e in Italia senza fissa dimora è stato arrestato e trattenuto in in carcere in regime di custodia cautelare per aver commesso reati di violenza sessuale, lesioni e furto. Leggi anche: Tragico incidente a Roma: si ribalta con l’auto, morto 26enne L’incubo delle violenze Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, successivamente a una complessa e delicata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. La vicenda trae origine da gravi fatti di violenza sessuale continuata ed aggravata, commessi tra il 24 gennaio e il 4 febbraio scorso nei confronti di una ragazza di 18 anni e della sua amica di 15 anni all’interno di un B&B in zona Esquilino. Nella giornata del 5 febbraio gli agenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Undi nazionalità afgana e in Italia senza fissa dimora è statoe trattenuto in in carcere in regime di custodia cautelare per aver commesso reati di violenza sessuale, lesioni e furto. Leggi anche: Tragico incidente a: si ribalta con l’auto, morto 26enne L’incubo delle violenze Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, successivamente a una complessa e delicata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di. La vicenda trae origine da gravi fatti di violenza sessuale continuata ed aggravata, commessi tra il 24 gennaio e il 4 febbraio scorso nei confronti di una ragazza di 18 anni e della sua amica di 15 anni all’interno di un B&B in zona Esquilino. Nella giornata del 5 febbraio gli agenti di ...

CorriereCitta : Choc a Roma: aggredisce e molesta due ragazzine, arrestato 31enne - romatoday : Choc all'Equilino, 18enne e sua amica di 15 anni violentate in un bed and breakfast - Roma_H_24 : Ragazza investita a Sant'Agnese, 'Giulio Cesare' sotto choc: 'Donate il sangue' - - Roma_H_24 : Ragazza investita a Sant'Agnese, 'Giulio Cesare' sotto choc: 'Donate il sangue' - - siamo_la_Roma : ? 3 infortuni in mezz'ora ?? Tanti i ko in questa stagione ?? I numeri dell'infermeria giallorossa #ASRoma -