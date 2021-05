iconanews : Brasile:assalta asilo con machete, morti 2 bimbi e maestra - giornaleradiofm : Brasile:assalta asilo con machete, morti 2 bimbi e maestra: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un uomo armato di machete oggi… - fisco24_info : Brasile: assalta un asilo con un machete, morti 2 bimbi e maestra: L'assalitore è stato arrestato sul posto - UnioneSarda : #Brasile - Assalta asilo col machete, morti due bimbi e una maestra -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile assalta

Agenzia ANSA

Un uomo armato di machete oggi è entrato in un asilo nido comunale a Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpendo bambini e adulti. Lo ha riferito la polizia militare ai media locali. ...Un uomo armato di machete oggi è entrato in un asilo nido comunale a Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpendo bambini e adulti. Lo ha riferito la polizia militare ai media locali. ...ROMA, 04 MAG - Un uomo armato di machete oggi è entrato in un asilo nido comunale a Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpendo bambini e adulti. Lo ha riferito la polizia militare ai ...Un uomo armato di machete oggi è entrato in un asilo nido comunale a Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpendo bambini e adulti. Lo ha riferito la polizia militare ai media locali.