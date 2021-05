Borsa: Europa parte in cauto rialzo, Parigi +0,18% (Di martedì 4 maggio 2021) Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. Parigi apre in crescita dello 0,18% e Francoforte dello 0,15%. Più vivace Londra che alle prime battute della seduta mette a segno un guadagno dello 0,73%. . Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Avvio inper le Borse europee.apre in crescita dello 0,18% e Francoforte dello 0,15%. Più vivace Londra che alle prime battute della seduta mette a segno un guadagno dello 0,73%. .

MKT_INS : A Milano il Ftse Mib avanza dello 0,1% in area 24.450 punti. Sopra la parità anche il Ftse 100 di Londra (+0,6%), l… - fisco24_info : Borsa: Europa parte in cauto rialzo, Parigi +0,18%: Francoforte +0,15%,, più vivace Londra - MKT_INS : Apertura poco mossa per le borse europee mentre i futures di Wall Street viaggiano in negativo, dopo la chiusura co… - MorandiManuel : RT @Siderweb: #Acciaio in Borsa: #SteelStockIndex ad un passo dal pareggio. Gli exploit al rialzo delle società indiane compensano i cali d… - CorriereQ : Borsa: Europa in allungo, Milano +0,9%, bene futures Usa -