Biden | “Putin? Spero di incontrarlo a giugno”

(Di martedì 4 maggio 2021) “Questa è la mia speranza e aspettativa. Ci stiamo lavorando”. E’ quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joeai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse valida l’ipotesi di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir, nel corso del suo viaggio in Europa aparteciperà al G7 in Cornovaglia dall’11 al 13e, poi, volerà a Bruxelles per incontrare i leader Ue e partecipare al summit Nato del 14. L'articolo

