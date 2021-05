Beach volley | Matteo Varnier soddisfatto del cammino di Paolo Nicolai prossimo papà e Daniele Lupo

(Di martedì 4 maggio 2021) Due settimane di ascesa e una conclusione un po’ amara., tecnico della coppia composta da, traccia un bilancio della trasferta di Cancun, che ha visto gli azzurri conquistare un nono e un quinto posto e guarda avanti con fiducia nella marcia di avvicinamento alla terza Olimpiade del binomio italiano. Solo due i tornei disputati dalla coppia azzurra in Messico, ma il motivo è ben chiaro e più che plausibile. “La compagna di– racconta– il 5 maggio darà alla luce il primogenito e non potevamo togliere ala gioia di assistere alla nascita del figlio, quindi abbiamo deciso di lasciare anzitempo Cancun e di tornare in Italia. Abbiamo già ripreso gli ...

Gli sport praticati saranno quelli di tennis, beach volley, tennis tavolo, sup, canoa, nuoto. A queste verranno aggiunte anche le escursioni, sia a piedi che in bicicletta. I docenti di scienze ...Le coppie di beach volley proseguono il percorso di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 : il punto della situazione, tra pass già assegnati e ranking. L'Italia vuole portare tre coppie in Giappone, bissando ...Due settimane di ascesa e una conclusione un po' amara. Matteo Varnier, tecnico della coppia composta da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, traccia un bilancio della trasferta di Cancun, che ha visto gli a ...