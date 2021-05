Ayuso (PP) vince a Madrid ma avrà bisogno di Vox (Di martedì 4 maggio 2021) La candidata del Partito Popolare spagnolo alle elezioni regionali della Regione Autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinto le elezioni ma per governare avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox. Lo sostiene un exit poll di GAD3 per TVE e TeleMadrid, citato da El Pais. Con una maggioranza assoluta di 69 deputati, la destra otterrebbe tra i 74 e i 79 seggi contro i 56-63 della sinistra. Ciudadonos sarebbe tagliato fuori dall'Assemblea. Secondo il sondaggio, Ciudadanos scomparirebbe dal parlamento regionale dopo aver ottenuto meno del 5% dei voti, il Psoe perde quasi 10 seggi e salirebbe More Madrid. Podemos aumenterebbe anche la propria rappresentanza e potrebbe raggiungere i 10 seggi.Con un numero compreso tra 62 e 65 rappresentanti del Partito Popolare, Isabel ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 maggio 2021) La candidata del Partito Popolare spagnolo alle elezioni regionali della Regione Autonoma di, Isabel Díaz, ha vinto le elezioni ma per governaredel sostegno del partito di estrema destra Vox. Lo sostiene un exit poll di GAD3 per TVE e Tele, citato da El Pais. Con una maggioranza assoluta di 69 deputati, la destra otterrebbe tra i 74 e i 79 seggi contro i 56-63 della sinistra. Ciudadonos sarebbe tagliato fuori dall'Assemblea. Secondo il sondaggio, Ciudadanos scomparirebbe dal parlamento regionale dopo aver ottenuto meno del 5% dei voti, il Psoe perde quasi 10 seggi e salirebbe More. Podemos aumenterebbe anche la propria rappresentanza e potrebbe raggiungere i 10 seggi.Con un numero compreso tra 62 e 65 rappresentanti del Partito Popolare, Isabel ...

