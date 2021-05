Autogrill | trimestrale in perdita Aumento di capitale entro primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi consolidati pari a 370,6 milioni di euro neltrimestre 2021, in calo del 59,3% a cambi correnti rispetto ai 910,8 milioni registrati neltrimestre 2020. L’EBIT è stato pari a -102,2 milioni di euro (-80,3 milioni di euro neltrimestre 2020) e il risultato netto pari a -128,3 milioni di euro (-88 milioni di euro neltrimestre 2020). A fine marzo, il free cash flow è negativo per 119,7 milioni da -289,9 milioni, la posizione finanziaria netta è negativa per 1,2 miliardi (1,08 miliardi a fine dicembre 2020) e la liquidità del gruppo è pari a circa 500 milioni. La società sottolinea che “il trend è in miglioramento dall’inizio dell’anno nonostante lo scenario globale ancora sfidante” e che “la guidance al 2021 e gli obiettivi al 2024, ...