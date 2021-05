Arisa parla del fidanzato Andrea Di Carlo | «Prima di me stava con un uomo»

(Di martedì 4 maggio 2021) Sembrava finita trae ilDi, ma ora è tornato il sereno, dopo che lui l’aveva lasciata a pochi mesi dalla data fissata per le nozze perché pensava di non occupare un posto abbastanza in alto tra le priorità della cantante. In un’intervista rilasciata a Io Donna,, all’anagrafe Rosalba Pippa,...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa parla

Music Fanpage

NOZZE IN FAMIGLIA IN BASILICATA -anche del matrimonio fissato per il 2 settembre. Lei sogna di celebrarlo in Basilicata, dov'è cresciuta: 'Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come ...Se sidi finale il pensiero vola subito a Giulia , che appena viene chiamata in causa mostra ... uscito sconfitto dal ballottaggio con Alessandro (squadra- Cuccarini). Proprio quest'ultimo ...ARISA E ANDREA DI CARLO – Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme dopo un periodo di pausa. LA DICHIARAZIONE DI ARISA SU ANDREA DI CARLO – Arisa ha dunque dichiarato che Andrea Di Carlo ha confes ...La cantante ha parlato del passato sentimentale di Andrea Di Carlo, suo fidanzato e promesso sposo. Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, è tornata a parlare della sua (complicata) vita sentime ...