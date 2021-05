Uomini e Donne Anticipazioni: La Scelta Di Samantha Curcio! (Di lunedì 3 maggio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: arriva il momento della Scelta di Samantha, mentre Maria De Filippi ha un duro scontro con Armando, che la conduttrice ritiene un bugiardo. Ecco i dettagli… Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha ha scelto Alessio! E’ stata da poche ore registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra i protagonisti c’è stata anche Samantha, che ha fatto la sua Scelta. La puntata infatti si apre con l’ingresso della tronista che, vestita di rosso, si prepara alla sua Scelta. Vengono mostrate le esterne con Alessio e Bohdan. Il primo le dice che prova dei sentimenti molto forti nei suoi confronti e di conseguenza sarebbe pronto fin da ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 3 maggio 2021): arriva il momento delladi, mentre Maria De Filippi ha un duro scontro con Armando, che la conduttrice ritiene un bugiardo. Ecco i dettagli…ha scelto Alessio! E’ stata da poche ore registrata una nuova puntata di. Tra i protagonisti c’è stata anche, che ha fatto la sua. La puntata infatti si apre con l’ingresso della tronista che, vestita di rosso, si prepara alla sua. Vengono mostrate le esterne con Alessio e Bohdan. Il primo le dice che prova dei sentimenti molto forti nei suoi confronti e di conseguenza sarebbe pronto fin da ...

