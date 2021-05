“Scusate, non ce la faccio”. Domenica In, Eva Grimaldi scoppia in lacrime: Mara Venier costretta a sospendere l’intervista (Di lunedì 3 maggio 2021) Grandi ospiti di Domenica In sono Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Una bellissima intervista quella che ha riservato loro la padrona di casa Maria Venier. Poco prima di iniziare l’intervista Imma, una dei leader del movimento LGBT in Italia, ha ringraziato Mara Venier e ha portato a conoscenza dei telespettatori un retroscena sulla padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai1: “Sei sempre stata dalla nostra parte, anche quando non andava di moda, quando l’AIDS era la malattia degli omosessuali”. Eva ed Imma sono due colossi: una grande vita anche se il loro percorso personale è stato a dir poco opposto. Entrambe hanno raccontato come si sono conosciute e di come hanno capito di essere fatte l’una per l’altra. La scintilla è scattata durante un Gay Village. Poco dopo, nel 2019, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Grandi ospiti diIn sono Evae Imma Battaglia. Una bellissima intervista quella che ha riservato loro la padrona di casa Maria. Poco prima di iniziareImma, una dei leader del movimento LGBT in Italia, ha ringraziatoe ha portato a conoscenza dei telespettatori un retroscena sulla padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai1: “Sei sempre stata dalla nostra parte, anche quando non andava di moda, quando l’AIDS era la malattia degli omosessuali”. Eva ed Imma sono due colossi: una grande vita anche se il loro percorso personale è stato a dir poco opposto. Entrambe hanno raccontato come si sono conosciute e di come hanno capito di essere fatte l’una per l’altra. La scintilla è scattata durante un Gay Village. Poco dopo, nel 2019, ...

