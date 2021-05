Riforma pensioni 2021, ultime su post Quota 100 e convocazione: intervista a Proietti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il tema della nuova Riforma previdenziale pare ora interessare anche il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali Orlando che inizialmente aveva dato priorità ad altre tematiche quali gli ammortizzatori sociali e la perdita dei posti di lavoro causati dalla pandemia. Ora dopo mesi di pressing da parte dei sindacati, dato anche l’avvicinarsi della scadenza di Quota 100, qualcosa pare muoversi, pare infatti che il Ministro Orlando abbia finalmente deciso di convocare le parti sociali per riaprire il tavolo di confronto sulla tematica previdenziale, si é ora in attesa di comprendere quale potrebbe essere la data. Nel mentre abbiamo deciso di interfacciarci con il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ecco quanto é emerso da questa interessante intrvista. Riforma ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il tema della nuovaprevidenziale pare ora interessare anche il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali Orlando che inizialmente aveva dato priorità ad altre tematiche quali gli ammortizzatori sociali e la perdita deii di lavoro causati dalla pandemia. Ora dopo mesi di pressing da parte dei sindacati, dato anche l’avvicinarsi della scadenza di100, qualcosa pare muoversi, pare infatti che il Ministro Orlando abbia finalmente deciso di convocare le parti sociali per riaprire il tavolo di confronto sulla tematica previdenziale, si é ora in attesa di comprendere quale potrebbe essere la data. Nel mentre abbiamo deciso di interfacciarci con il segretario confederale della Uil, Domenico, ecco quanto é emerso da questa interessante intrvista....

