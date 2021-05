Primo weekend di maggio, a Napoli assembramenti e feste in spiaggia (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – feste e balli in spiaggia, aperitivi e brindisi e maxi-assembramenti davanti a bar e chalet. Da Castel Volturno a Mergellina, da Posillipo a Giugliano, da Lago Patria a Piazza Carlo III, è la situazione avvenuta nel Primo week-end di maggio nel territorio napoletano e campano che testimonia un elevato grado di irresponsabilità, soprattutto da parte dei giovani, e di come si sia abbassata l’attenzione da quando la Campania è passata in zona gialla. Inoltre, come denunciato dal Consigliere Regionale di Europa Verde sui propri canali social, dopo una segnalazione di cittadini, un’autoambulanza è rimasta intrappolata nel traffico della Tangenziale di Napoli dopo l’orario del coprifuoco. “Si sta scherzando con il fuoco. I dati dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutie balli in, aperitivi e brindisi e maxi-davanti a bar e chalet. Da Castel Volturno a Mergellina, da Posillipo a Giugliano, da Lago Patria a Piazza Carlo III, è la situazione avvenuta nelweek-end dinel territorio napoletano e campano che testimonia un elevato grado di irresponsabilità, soprattutto da parte dei giovani, e di come si sia abbassata l’attenzione da quando la Campania è passata in zona gialla. Inoltre, come denunciato dal Consigliere Regionale di Europa Verde sui propri canali social, dopo una segnalazione di cittadini, un’autoambulanza è rimasta intrappolata nel traffico della Tangenziale didopo l’orario del coprifuoco. “Si sta scherzando con il fuoco. I dati dei ...

