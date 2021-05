Primavera, tempo di benessere per la pelle e per la psiche grazie al potere dei fiori (Di lunedì 3 maggio 2021) Sei tra quelle che seguono una beauty routine quotidiana? Oppure hai messo in lockdown anche la cura della tua pelle? Ebbene, se appartieni a quest’ultima schiera, sappi che stai facendo un torto a te stessa. Secondo gli esperti di Guidapsicologi.it, infatti, esiste una relazione tra benessere fisico e benessere psicologico, soprattutto in tempi di pandemia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Sei tra quelle che seguono una beauty routine quotidiana? Oppure hai messo in lockdown anche la cura della tua pelle? Ebbene, se appartieni a quest’ultima schiera, sappi che stai facendo un torto a te stessa. Secondo gli esperti di Guidapsicologi.it, infatti, esiste una relazione tra benessere fisico e benessere psicologico, soprattutto in tempi di pandemia.

