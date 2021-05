Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Gli italiani hanno aspettative irrealistiche sulla pensione, tanto che il 76% vorrebbe poter smettere di lavorare prima dell’età della pensione e i ventenni vorrebbero avere l’assegno a 55 anni. Lo svela una ricerca a cura di Moneyfarm e Progetica. Il 30% dei cinquantenni, intanto, non ci ha mai neanche pensato. Tra coloro che invece pensano a quando vorrebbero andare in pensione, il 29% indica 60 anni; tra chi dichiara di sapere quando andrà in pensione, un terzo dice 67 anni; i ventenni vorrebbero poter smettere di lavorare addirittura a 55 anni. I 70 anni come età probabile sono indicati da un numero molto esiguo di persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Glisulla pensione, tanto che il 76% vorrebbe poter smettere di lavorare prima dell’età della pensione e i ventenni vorrebbero avere l’assegno a 55 anni. Lo svela unaa cura di Moneyfarm e Progetica. Il 30% dei cinquantenni, intanto, non ci ha mai neanche pensato. Tra coloro che invece pensano a quando vorrebbero andare in pensione, il 29% indica 60 anni; tra chi dichiara di sapere quando andrà in pensione, un terzo dice 67 anni; i ventenni vorrebbero poter smettere di lavorare addirittura a 55 anni. I 70 anni come età probabile sono indicati da un numero molto esiguo di persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche (2)... - TV7Benevento : Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche... - arrow_michelle : @riccardo_ric @f_ronchetti mi spiace ma e' falso la Spesa Pubblica e' aumentata soprattutto per regalare Pensioni,… - pbrex668 : RT @katak1979: il concertone è diventato uno specchietto, una vetrina. la lotta per i diritti dev’essere quotidiana. migliorare scuola cult… - katak1979 : il concertone è diventato uno specchietto, una vetrina. la lotta per i diritti dev’essere quotidiana. migliorare sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni ricerca Desideri vs realtà: gli italiani hanno aspettative irrealistiche sulla pensione, anche quando si avvicina Moneyfarm torna ad affrontare il nodo pensioni per confrontare i desideri e le attese degli italiani con la reale situazione in cui si ...effettuato nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca sulla ...

Rassegna stampa aumentata ESG/ 258 L'Uk si prepara all'Esg nelle pensioni OGGETTO ? Un gruppo di parlamentari del Work and Pensions ...dell'Ue di limitare l'importo che i fornitori di dati possono addebitare per la ricerca Esg e l'...

Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche (2) - Ildenaro.it Il Denaro Pensioni: ricerca, italiani hanno aspettative irrealistiche (2) (Adnkronos) - Dalla ricerca "si evince un pericoloso presentismo, che lascia ancora ben poco spazio alla pianificazione; il futuro non è sufficientemente tenuto in considerazione nelle scelte di inves ...

Pensione a 62 anni: un sogno che diventa realtà Andare in pensione a 62 anni. Un sogno per molti lavoratori, che potrebbe diventare presto una realtà. In alternativa attendere i 41 anni di contributi.

Moneyfarm torna ad affrontare il nodoper confrontare i desideri e le attese degli italiani con la reale situazione in cui si ...effettuato nell'ambito di un più ampio progetto disulla ...L'Uk si prepara all'Esg nelleOGGETTO ? Un gruppo di parlamentari del Work and Pensions ...dell'Ue di limitare l'importo che i fornitori di dati possono addebitare per laEsg e l'...(Adnkronos) - Dalla ricerca "si evince un pericoloso presentismo, che lascia ancora ben poco spazio alla pianificazione; il futuro non è sufficientemente tenuto in considerazione nelle scelte di inves ...Andare in pensione a 62 anni. Un sogno per molti lavoratori, che potrebbe diventare presto una realtà. In alternativa attendere i 41 anni di contributi.