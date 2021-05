New Pokémon Snap batte Returnal, l’esclusiva PS5 non fa il botto nella classifica UK – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) New Pokémon Snap ha battuto Returnal, facendo segnare ottimi numeri, mentre a quanto pare l’esclusiva PS5 non ha fatto il botto nella classifica UK.. New Pokémon Snap ha battuto Returnal nella classifica UK, debuttando in prima posizione e totalizzando vendite quattro volte superiori rispetto all’originale Pokémon Snap per Nintendo 64. Sono tuttavia i numeri dell’esclusiva PS5 a destare qualche preoccupazione: pur essendo stato accolto con voti eccellenti dalla stampa internazionale, Returnal potrebbe non superare il difficile banco di prova del pubblico per tutta una serie di motivi, a partire dal fatto che si tratta ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Newha battuto, facendo segnare ottimi numeri, mentre a quanto parePS5 non ha fatto ilUK.. Newha battutoUK, debuttando in prima posizione e totalizzando vendite quattro volte superiori rispetto all’originaleper Nintendo 64. Sono tuttavia i numeri delPS5 a destare qualche preoccupazione: pur essendo stato accolto con voti eccellenti dalla stampa internazionale,potrebbe non superare il difficile banco di prova del pubblico per tutta una serie di motivi, a partire dal fatto che si tratta ...

PokeMillennium : New Pokémon Snap registra vendite super nel Regno Unito #PokemonMillennium #NewPokemonSnap Continua su… - MaryMix1999 : RT @PokeMillennium: Quanto ci vuole per completare New Pokémon Snap? Articolo di @VarottoRiccardo #PokemonMillennium #NewPokemonSnap #Ninte… - MaryMix1999 : RT @PokeMillennium: New Pokémon Snap, indecisi sull'acquisto? Ecco i primi 17 minuti di gameplay Articolo di @MaryEEvee_ #NintendoSwitch #N… - PokeMillennium : New Pokémon Snap, indecisi sull'acquisto? Ecco i primi 17 minuti di gameplay Articolo di @MaryEEvee_… - PokeMillennium : Quanto ci vuole per completare New Pokémon Snap? Articolo di @VarottoRiccardo #PokemonMillennium #NewPokemonSnap… -