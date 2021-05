Nettuno | cultura in sicurezza | al via le visite guidate al Forte Sangallo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Riapre inildi. Con l’inizio del mese di maggio prendono il via ledel Castello simbolo della Città. Nel rispetto delle normative anticontagio sarà possibile entrare nele visitare i Musei ospitati solo per appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18 previo il raggiungimento di un numero di visitatori che possano costituire al massimo due gruppi per giornate di minimo tre persone e massimo di dieci. Ludovisi: “Scoprire ladella nostra città in” “Ilè il luogo simbolo dellanella nostra città -dichiara l’Assessore Camilla Ludovisi – nonché una delle dimore storiche ...

Riapre in sicurezza il Forte Sangallo di Nettuno, infatti con l'inizio del mese di maggio prendono il via le visite guidate del Castello simbolo della ...I due candidati alle primarie del centrosinistra hanno fatto a gara per arrivare prima dell'altro: alle 8.30 il sindaco di San Lazzaro già girava per la bancarelle, poco più tardi arriva anche l'asses ...