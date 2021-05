Morto in un incidente il chirurgo che aveva salvato la vita a Manuel Bortuzzo: "Tornava a casa, dopo un'operazione" (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima di morire sul Raccordo anulare, Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, ha salvato un paziente con un’emorragia cerebrale. Il ricordo del professor Alberto Delitala che lo ha scelto per questo come suo successore nel febbraio 2020 alla guida della Neurochirurgia del grande ospedale al Gianicolense su Il Corriere della Sera: “Quel giovane chirurgo mi ha colpito fin dal primo momento: riservato, un po’ sulle sue, ma capace di grandi slanci di simpatia, soprattutto con i colleghi e gli infermieri con i quali aveva costruito una bella squadra”. Menniti, 46 anni, è Morto in un incidente stradale a pochi chilometri dalla sua abitazione alla Giustiniana. Tra gli interventi riusciti anche quello per Manuel Bortuzzo. Ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Prima di morire sul Raccordo anulare, Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, haun paziente con un’emorragia cerebrale. Il ricordo del professor Alberto Delitala che lo ha scelto per questo come suo successore nel febbraio 2020 alla guida della Neurochirurgia del grande ospedale al Gianicolense su Il Corriere della Sera: “Quel giovanemi ha colpito fin dal primo momento: riservato, un po’ sulle sue, ma capace di grandi slanci di simpatia, soprattutto con i colleghi e gli infermieri con i qualicostruito una bella squadra”. Menniti, 46 anni, èin unstradale a pochi chilometri dalla sua abitazione alla Giustiniana. Tra gli interventi riusciti anche quello per. Ha ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: Morto in un incidente il chirurgo che aveva salvato la vita a Manuel Bortuzzo: 'Tornava a casa, dopo un'operazione' htt… - SwimmerShopit : Incidente fatale a Roma, muore uno dei chirurghi che salvò Bortuzzo - HuffPostItalia : Morto in un incidente il chirurgo che aveva salvato la vita a Manuel Bortuzzo: 'Tornava a casa, dopo un'operazione' - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Incidente stradale ad Agrigento, auto contro muro: un morto - NazioneLaSpezia : Morto a 31 anni in moto. L’ultima curva di Efrem, il dolore degli amici -