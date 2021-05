Morte di Davide Astori | per il tribunale fu omicidio colposo | il medico condannato a un anno

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ladifu un: con questa accusa, infatti, ildi Firenze haa undi reclusione il professor Giorgio Galanti, ilex direttore della Medicina Sportiva dell’ospedale di Careggi, unico imputato nel processo per ladel capitano della Fiorentina.fu stroncato da un arresto cardiaco il 4 marzo del 2018, mentre era in ritiro con la squadra in un albergo a Udine. Il pubblico ministero Antonino Nastasi nella requisitoria aveva chiesto une sei mesi. Per ladiilA Galanti, 71 anni, pratese, ...

Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo per ladiAstori, lo sfortunato calciatore della Fiorentina e della Nazionale trovato ...Astori poteva essere salvato. È quanto emerge dalla sentenza di primo grado, che ha portato ... in cui Galanti è l'unico imputato, per ladell'ex capitano della Fiorentina, trovato senza ...Il calciatore della Fiorentina venne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine prima della gara contro l'Udinese il 4 marzo del 2018. La difesa del sanitario, che aveva dato l'idoneità a giocare al ...La pena risulterebbe, in ogni caso, sospesa E’ di stamani la notizia della condanna del professor Giorgio Galanti a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato. La sentenza è ...