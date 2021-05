Marotta | «Vorremmo continuare con Conte Handanovic? Dobbiamo guardare al futuro»

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Beppeha parlato questa mattina a Rai Radio Uno dello toccando tanti temi Scudetto sì, ma si guarda subito alin casa Inter. Ecco le parole rilasciate dall’amministratore delegato Beppea Rai Radio Uno questa mattina.E FATTURATO – «Al 100% spero cheresti e prosegui il ciclo con l’Inter. Ci siederemo con lui e il suo staff a parlare, ma c’è ottimismo. In società stiamo cercando un partner che facci arrivare gli investimenti necessari perché a causa della pandemia c’è stato un netto calo dei ricavi. Questo è il piano A e un piano B non esiste: c’è grande feeling tra il mister, staff e giocatori e spero continui con noi».– «È nostro portiere e capitano, ma abbiamo il dovere di giardare al ...

MILANO (ITALPRESS) – Il giorno dopo la gioia è ancora tanta ma c'è anche da guardare al futuro. L'Inter si è laureata campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia, "come ha detto Conte è un ...L'a.d. nerazzurro spiega: «C'è un grandissimo feeling tra lui, la società e i tifosi. Ingredienti importanti per toglierci altre soddisfazioni. La situazione economica del club? La potenza sul mercato ...