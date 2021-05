Le sorti dell’account Facebook di Trump verranno comunicate mercoledì

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Quello che sarà degli accounte Instagram di Donaldsi saprà alle ore 9:00 ET di. Il consiglio di sorveglianza ha comunicato che annuncerà la decisione tanto attesa e che il mondo aspetta di conoscere dallo scorso gennaio, quando i fatti di Capitol Hill hanno spinto Zuckerberg a decidere di bloccare l’accountsulle sue piattaforme per il legame che il suo modo di utilizzare i social aveva avuto con le rivolte. L’Oversight Board disi è detto in difficoltà rispetto a questa decisione, perfettamente consapevole che si andrà a creare un precedente storico. LEGGI ANCHE >>> Donaldnon riavrà indietro i suoi tweet In 9 mila hanno compilato il form per dire la propria sull’account...