Inter campione | Pandev | “Mi spiace che il mio Genoa non li abbia fermati”

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - sportface2016 : #Inter, #Pandev: 'Mi dispiace che il mio Genoa non li abbia fermati' - infoitsport : Inter Campione. Da Eriksen a Lukaku passando per Hakimi, tutti i tweet dei giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Inter campione

L'si è laureatad'Italia per la diciannovesima volta e la pazza festa si sposta sui social . Tantissimi i messaggi di gioia arrivati nelle ultime 24 ore da parte sia della dirigenza che ...Commenta per primo Dieci anni dopo, l'torna: è il lunedì della festa per i nerazzurri, campioni d'Italia per la 19esima volta. Dietro, si infiamma la corsa Champions dopo i pari di Napoli e Atalanta e in attesa di Juve - ...Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Serie A, dall'Inter campione alla lotta Champions che coinvolge il Napoli.Dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, è Roberto Boninsegna a parlare: "Merito di Lautaro e Lukaku" ...