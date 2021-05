In macchina con un coltello a serramanico, denunciato (Di lunedì 3 maggio 2021) Denuciato per porto e detenzione di armi atte a offendere un 47enne di Maletto. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Randazzo, che con i colleghi del dodicesimo reggimento Sicilia e della guardia ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Denuciato per porto e detenzione di armi atte a offendere un 47enne di Maletto. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Randazzo, che con i colleghi del dodicesimo reggimento Sicilia e della guardia ...

Ettore_Rosato : 500mila dosi di #vaccino somministrate in un giorno.Una macchina organizzativa con a capo una persona competente co… - ComandanteInter : RT @90ordnasselA: “Ho pensato che sarebbe stato bello uscire in macchina e sono felice di averlo fatto: sono contento per tutti gli interis… - FrancescoDark : RT @90ordnasselA: “Ho pensato che sarebbe stato bello uscire in macchina e sono felice di averlo fatto: sono contento per tutti gli interis… - Wright_92 : RT @90ordnasselA: “Ho pensato che sarebbe stato bello uscire in macchina e sono felice di averlo fatto: sono contento per tutti gli interis… - annalisapanello : RT @conteDartagnan: ricapitoliamo perché ho perso il filo... Un insegnante grazie alla dad sta in macchina con il padre per una gita fuori… -