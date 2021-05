I Ciontoli si costituiscono in carcere: la Cassazione conferma le condanne per l’omicidio di Marco Vannini (Di lunedì 3 maggio 2021) “Stasera la famiglia Ciontoli si costituirà in carcere”, così poco fa l’avv. Giandomenico Caiazza, uno dei legali della famiglia Ciontoli. Nel pomeriggio infatti, la Corte di Cassazione ha confermato per il capofamiglia, Antonio Ciontoli, 14 anni di condanna per omicidio volontario con dolo eventuale. Quindi, rigettando i ricorsi presentati dagli imputati, o giudici della Quinta sezione penale di Piazza Cavour, hanno confermato la medesima condanna (9 anni e 4 mesi), che il settembre scorso venne inflitta a seguito del processo d’appello bis, a Federico e Martina (i due figli di Ciontoli), ed alla loro madre, Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario. Condanna Ciontoli, il papà di Marco visibilmente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Stasera la famigliasi costituirà in”, così poco fa l’avv. Giandomenico Caiazza, uno dei legali della famiglia. Nel pomeriggio infatti, la Corte dihato per il capofamiglia, Antonio, 14 anni di condanna per omicidio volontario con dolo eventuale. Quindi, rigettando i ricorsi presentati dagli imputati, o giudici della Quinta sezione penale di Piazza Cavour, hannoto la medesima condanna (9 anni e 4 mesi), che il settembre scorso venne inflitta a seguito del processo d’appello bis, a Federico e Martina (i due figli di), ed alla loro madre, Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario. Condanna, il papà divisibilmente ...

