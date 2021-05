Gli australiani che rientrano dall'India rischiano il carcere e multe fino a 42mila euro (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli australiani che tornano dall’India, travolta da centinaia di migliaia di contagi al giorno, rischiano la multa o il carcere. E’ il contenuto di una nuova legge che entrerà in vigore lunedì, in base alla quale agli australiani che nelle ultime due settimane sono stati in India è vietato l’ingresso nel Paese. Chiunque violerà questo provvedimento, che dovrebbe essere rivalutato il 15 maggio, rischia una multa di 66.600 dollari australiani (oltre 42mial euro) o una pena di cinque anni di carcere o entrambi, ha fatto sapere il ministro della Sanità australiano Greg Hunt. Secondo l’agenzia di stampa Aap, in India si troverebbero novemila australiani che vogliono rientrare a casa, tra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Gliche tornano, travolta da centinaia di migliaia di contagi al giorno,la multa o il. E’ il contenuto di una nuova legge che entrerà in vigore lunedì, in base alla quale agliche nelle ultime due settimane sono stati inè vietato l’ingresso nel Paese. Chiunque violerà questo provvedimento, che dovrebbe essere rivalutato il 15 maggio, rischia una multa di 66.600 dollari(oltre 42mial) o una pena di cinque anni dio entrambi, ha fatto sapere il ministro della Sanità australiano Greg Hunt. Secondo l’agenzia di stampa Aap, insi troverebbero novemilache vogliono rientrare a casa, tra ...

