Follia nella notte in centro, ragazzi devastano utilitaria e filmano tutto: 'Spacca sta auto di m. ' 'Fai il video' (Di lunedì 3 maggio 2021) Non c'entra nulla la festa per la promozione in serie B del Perugia. Non c'entrano nulla i tifosi - pacifici e gioiosi dopo la grande vittoria - da quanto appurato dai video e dai dati che abbiamo ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Non c'entra nulla la festa per la promozione in serie B del Perugia. Non c'entrano nulla i tifosi - pacifici e gioiosi dopo la grande vittoria - da quanto appurato daie dai dati che abbiamo ...

NicolaPorro : ?? La zuffa tra partiti per pigliarsi la #Rai, la figuraccia di #Davigo, la follia del certificato per la parità di… - _fiorucci : RT @NicolaPorro: ?? La zuffa tra partiti per pigliarsi la #Rai, la figuraccia di #Davigo, la follia del certificato per la parità di genere.… - justfastF1 : RT @NicolaPorro: ?? La zuffa tra partiti per pigliarsi la #Rai, la figuraccia di #Davigo, la follia del certificato per la parità di genere.… - Gabry_G_G : RT @NicolaPorro: ?? La zuffa tra partiti per pigliarsi la #Rai, la figuraccia di #Davigo, la follia del certificato per la parità di genere.… - Nena_Nina_Schi : RT @ah_okay_: Comunque io molto tremando per Angelina Jolie nella Marvel Cioè io la amo alla follia e adesso non vedo l’ora di vederla in… -