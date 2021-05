FIFA 21: Obiettivi Mitchell Te Vrede TOTS – Requisiti (Di lunedì 3 maggio 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione TOTS di Mitchell Te Vrede per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La promo dedicata ai TOTS è l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. La software house canadese celebra i migliori giocatori di questa stagione con importanti aggiornamenti alle valutazioni per i protagonisti dei principali campionati del mondo. Potete riscattare la carta dell’attaccante olandese che milita nell’Al Fateh completando gli Obiettivi disponibili in FUT 21. Requisiti SBC Mitchell Te Vrede TOTS Gol Saudita: Segna in 3 partite Squad Battles differenti a livello ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 3 maggio 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediTeper la modalità21 Ultimate Team. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. La software house canadese celebra i migliori giocatori di questa stagione con importanti aggiornamenti alle valutazioni per i protagonisti dei principali campionati del mondo. Potete riscattare la carta dell’attaccante olandese che milita nell’Al Fateh completando glidisponibili in FUT 21.SBCTeGol Saudita: Segna in 3 partite Squad Battles differenti a livello ...

