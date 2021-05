Dopo l’aggiornamento iOS 14.5 da chiarire l’avviso di Facebook e Instagram non più gratuiti (Di lunedì 3 maggio 2021) Sta iniziando a circolare una notizia relativa all’aggiornamento iOS 14.5 e ad un avviso che compare alla nuova apertura delle app social Facebook e Instagram. La notifica in questione paventerebbe il rischio di piattaforme non più gratuite ma semmai a pagamento in futuro. C’è da stare davvero preoccupati o si tratta di una minaccia tutto sommato infondata? La grande novità dell’aggiornamento iOS 14.5 Non sarà di certo passata inosservata una delle principali novità dell’aggiornamento iOS 14.5, quella che conferisce all’utente la possibilità di autorizzare o meno dalle impostazioni il traciamento dei propri dati di navigazione da parte delle app. La misura di tutela della privacy dei possessori di melafonini di certo non è andata proprio giù a Mark Zuckerberg proprietario delle principali ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Sta iniziando a circolare una notizia relativa aliOS 14.5 e ad un avviso che compare alla nuova apertura delle app social. La notifica in questione paventerebbe il rischio di piattaforme non più gratuite ma semmai a pagamento in futuro. C’è da stare davvero preoccupati o si tratta di una minaccia tutto sommato infondata? La grande novità deliOS 14.5 Non sarà di certo passata inosservata una delle principali novità deliOS 14.5, quella che conferisce all’utente la possibilità di autorizzare o meno dalle impostazioni il traciamento dei propri dati di navigazione da parte delle app. La misura di tutela della privacy dei possessori di melafonini di certo non è andata proprio giù a Mark Zuckerberg proprietario delle principali ...

