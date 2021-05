DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Mir e Rins in scia a Vinales, Valentino Rossi lavora sul passo (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 1:37.982 per Vinales che conferma di avere un ottimo passo. Valentino Rossi fa segnare il suo migliore T1, quindi alza il ritmo e chiude il suo 60° giro in 1:38.365 a circa 2 decimi dalla sua migliore prestazione 16.22 Valentino Rossi prosegue con il suo lavoro, sempre su tempi alti. Al momento ha concluso 58 giri. Di nuovo in scena Vinales che, invece, tocca quota 85 tornate e continua a martellare su tempi interessanti. Di nuovo in azione a che Nakagami, mentre sono ai box Morbidelli, Bastianini, Petrucci e Marini 16.19 Di nuovo in pista Joan Mir. Al momento il campione del mondo è terzo in 1:37.310. Nella gara di ieri il suo miglior crono è stato di 1:38.239 nel corso del 12° giro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 1:37.982 perche conferma di avere un ottimofa segnare il suo migliore T1, quindi alza il ritmo e chiude il suo 60° giro in 1:38.365 a circa 2 decimi dalla sua migliore prestazione 16.22prosegue con il suo lavoro, sempre su tempi alti. Al momento ha concluso 58 giri. Di nuovo in scenache, invece, tocca quota 85 tornate e continua a martellare su tempi interessanti. Di nuovo in azione a che Nakagami, mentre sono ai box Morbidelli, Bastianini, Petrucci e Marini 16.19 Di nuovo in pista Joan Mir. Al momento il campione del mondo è terzo in 1:37.310. Nella gara di ieri il suo miglior crono è stato di 1:38.239 nel corso del 12° giro, ...

