Da Recovery a immigrazione, le sfide del Governo Draghi (Di lunedì 3 maggio 2021) Al Presidente del Consiglio Draghi è stato giustamente concesso – in virtù dei prestigiosi incarichi fin qui ricoperti – un credito di fiducia del quale, a dire il vero, pochi dei suoi predecessori hanno potuto beneficiare in passato. Adesso però si passa dalla teoria alla pratica. Riuscirà finalmente l'Italia a mettere in atto il cambio di passo che tutti auspicano da anni? Recovery, MOLTO PIU' DI UN PIANO "Sbaglieremmo tutti a pensare che il PNRR sia solo un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze". Con queste parole, la settimana scorsa, il Premier Mario Draghi ha presentato alla Camera dei deputati il Recovery Plan con il quale l'Italia avrà accesso ai fondi necessari a rimettere in moto l'economia post Covid. "Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, ...

