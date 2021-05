Covid, Germania: vaccinati, fine delle misure restrittive dal prossimo week end (Di lunedì 3 maggio 2021) La Germania cambia registro. La fine delle misure restrittive anti-Covid per i vaccinati e per i guariti dovrebbe scattare già a partire dal prossimo weekend in Germania: lo scrive la Bild, affermando che i vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd hanno concordato su questa linea L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) Lacambia registro. Laanti-per ie per i guariti dovrebbe scattare già a partire dalend in: lo scrive la Bild, affermando che i vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd hanno concordato su questa linea L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : ?? Covid, Germania verso lo stop alle restrizioni per i vaccinati gia' nel weekend. Gb vuole abolire il distanziamen… - Agenzia_Ansa : In Germania lo stop alle misure restrittive anti Covid per i vaccinati e per i guariti dovrebbe scattare già a part… - Tg3web : Dopo aver toccato a gennaio un picco di oltre 1.200 vittime di covid in un solo giorno, la Germania ora è scesa sot… - statodelsud : Covid, Germania verso lo stop alle restrizioni per i vaccinati già dal weekend - Pino__Merola : Covid, Germania verso lo stop alle restrizioni per i vaccinati già dal weekend -