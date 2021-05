Chi è Halston | lo stilista leggendario interpretato da Ewan McGregor per Netfilx

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo il documentario presentato da Frédéric Tcheng al Tribeca Film Festival nel 2019, lo stilista americano Roy Halston Frowick, meglio e più semplicemente conosciuto come Halston, torna protagonista di un nuovo prodotto cinematografico. Stavolta su Netflix, e interpretato nientemeno che da Ewan McGregor: la storia del leggendario fashion designer sarà sviluppata in una serie tv co-prodotta da Ryan Murphy – regista di American Horror Story, Glee, Ratched, American Crime Story e non solo – e che verrà svelata il 14 maggio, per cui la piattaforma streaming ha offerto già una piccola anteprima.

(stagione 1) - disponibile dal 14 maggio 2021 - Lo stilista americano ha raggiunto ... Liz lotta per sopravvivere e per ricordare è prima di finire l'ossigeno. La donna alla ... noto come appunto. Partito come umile modista di provincia, le sue creazioni sono arrivate ... ogni estate i neodiplomati si sfidano in una gara a eliminazione per determinare di loro ... Storia del designer la cui vita è raccontata serie tv di Ryan Murphy (in uscita il 14 maggio) Grande e vasta l'offerta di serie tv da vedere a maggio. Storie d'amore e non amore in pole position, ma non mancano crime, fantascienza e anche un titolo tratto da un best seller degli Anni Settanta ...