“Che ci fa con lei?”. Pierpaolo Pretelli colto sul fatto: senza Giulia Salemi e con quella famosa (Di lunedì 3 maggio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono felicemente insieme. Nonostante le critiche ricevute sia durante che dopo il ‘Grande Fratello Vip’, i due stanno continuando a vivere serenamente la loro relazione sentimentale. Anche l’ex di lui, Ariadna Romero, non ha creato assolutamente problemi e non è mai stata di intralcio. Ma nelle ultime ore l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato pizzicato in compagnia di una vip. E il gossip è subito impazzato. Recentemente Pierpaolo Pretelli si è autodefinito “Curnut e mazziat”. E da Giulia Salemi. Lo ha detto lo stesso ex gieffino nel suo video social, quello in cui racconta cosa è successo nelle ultime ore. Lui si è preso un grosso spavento quando ha scoperto i comportamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)sono felicemente insieme. Nonostante le critiche ricevute sia durante che dopo il ‘Grande Fratello Vip’, i due stanno continuando a vivere serenamente la loro relazione sentimentale. Anche l’ex di lui, Ariadna Romero, non ha creato assolutamente problemi e non è mai stata di intralcio. Ma nelle ultime ore l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato pizzicato in compagnia di una vip. E il gossip è subito impazzato. Recentementesi è autodefinito “Curnut e mazziat”. E da. Lo ha detto lo stesso ex gieffino nel suo video social, quello in cui racconta cosa è successo nelle ultime ore. Lui si è preso un grosso spavento quando ha scoperto i comportamenti ...

SabinaGuzzanti : Se tutti quelli a cui viene chiesto costantemente di rinunciare ad esprimersi liberamente, reagissero con un centes… - borghi_claudio : Caro #Fedez, se provi rabbia per il tentativo di censurare le tue opinioni per quanto scomode ti capisco. Dovresti… - lorepregliasco : Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa de… - mrsivyy : RT @sunIixie: io dico solo che se un uomo concorda con quello che stai facendo e anzi ti incoraggia molto probabilmente stai facendo qualco… - Luisa82883884 : RT @Chloe191012: Ma come funziona? Dayane fa stories con la frutta e parte la ship, pubblica storie con la sua amica di whatsappi, Rosalind… -