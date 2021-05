Caso Fedez, Arcigay: “È stato terribile sentire la parola “sistema” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Fedez ha fatto benissimo, anche a sbugiardare i vertici della Rai. È stato terribile sentire la parola “sistema”, perché sono proprio i sistemi che vanno rotti”. Sono le parole di Antonello Sannino, segretario dell’Arcigay di Napoli, intervenuto ai nostri microfoni per commentare il discorso di Fedez sul palco del concerto Primo Maggio di Roma. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) “ha fatto benissimo, anche a sbugiardare i vertici della Rai. Èla”, perché sono proprio i sistemi che vanno rotti”. Sono le parole di Antonello Sannino, segretario dell’di Napoli, intervenuto ai nostri microfoni per commentare il discorso disul palco del concerto Primo Maggio di Roma. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

