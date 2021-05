Calhanoglu | bordata che sa di addio | “Parlano troppo!”

(Di lunedì 3 maggio 2021), autore del primo gol del Milan contro il Benevento, ha pubblicato un posto su Instragram per rispondere ai suoi detrattori Dopo aver sconfitto il Benevento per 2-0, il Milan è ritornato in zona Champions ed ha solo 2 punti di vantaggio sul Napoli di Gattuso quinto. I rossoneri hanno battuto i sanniti grazie alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu bordata

SerieANews

In vantaggio grazie a una magia dial 30 , i rossoneri di Pioli subiscono la rimonta ...che Pau Lopez respinge a fatica, è il 22 . Ma i nerazzurri vanno in vantaggio pochi ...47' Nell'intervallo cambio forzato nel Milan con Brahim Diaz al posto dimentre Fonseca ... dall'interno dell'area, lascia partire unacon il mancino ma la sua conclusione viene ...Le pagelle di Milan-Benevento, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A. Ritorno alla vittoria per i rossoneri, Calhanoglu torna decisivo ...Daniele Orsato si è reso protagonista di un grave errore in occasione del secondo gol della Lazio contro il Milan, convalidando lo stesso anche dopo ...