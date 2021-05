Calciomercato Juventus | due centrocampisti per Allegri

(Di lunedì 3 maggio 2021)apertissimo. Con il sempre più probabile ritorno sulla panchina di Massimiliano, il club ha già in mente di sistemare la squadra. Alcuni calciatori andranno via (si parla di almeno 6-7 elementi), e ne arriveranno altrettanti. Ovviamente saranno dei profili graditi al tecnico livornese. Lo stesso avrebbe già dato delle indicazioni ben precise. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Rabiot si ferma in Nazionale: allarme centrocampo per PirloLocatelli, Aouar e gli altri obiettivi a centrocampoDybala corteggiato da quattro grandi club europei Serie A i top e flop della quarta giornata L’Inter batte il Bologna, il ...

Gazzetta_it : #Szczesny ai titoli di coda. La #Juventus si prepara alla plusvalenza e all’operazione #Donnarumma - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - gilnar76 : Scarpa d’Oro 2021: Ronaldo i ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus, tre cessioni da urlo | Il tesoretto per il top player - infoitsport : Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: affare possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

1 Moise Kean , attaccante dell' Everton , in prestito al Paris Saint - Germain , piace alla. E, secondo gazzetta.it , se dovesse tornare Massimiliano Allegri in bianconero, anche il classe 2000 si riavvicinerebbe al club in cui è cresciuto....dopo il lungo dominio della, con diversi elementi però della rosa di Antonio Conte che potrebbero fare le valigie in estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...(CalcioMercato.it) Lo scorso anno siamo arrivati a un punto solo dalla Juventus, quest’anno aver vinto a quattro giornate dal termine è stato per nostro merito. Prima quelle dell'allenatore Antonio ...Fanno scalpore le dichiarazioni di Hakimi rese a "El Chiringuito TV". L'esterno ha parlato del suo futuro. Ecco le parole dell'interista ...