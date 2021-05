Calcio Napoli | si è spento il dottor Emilio Acampora | curava Maradona e Careca

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èall’età di 91 anni il, per lunghi anni medico del. Illascia la moglie Anna e i figli Rita e Dario., noto in città come il medico die di, è stato il sanitario delnegli anni in cui la squadra azzurra ha vinto i due scudetti e la Coppa Uefa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - SkySport : Lavezzi: 'A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia' @DiMarzio - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Lutto nel mondo del calcio: addio al dott. Acampora, storico medico sociale del Napoli… - solopallone : Napoli: E. De Laurentiis, Mazzoleni ? Era al bar... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Lo scrive su Instagram Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del. De Laurentiis jr. si riferisce alle decisioni di- Cagliari, in particolare al raddoppio di Osimhen ...Tra i giochi più scaricati su questi device ci sono quelli sul, le saghe e quelli di carte ... Tra le province, èa primeggiare in termini di spesa dedicata all'intrattenimento, seguita ...Su Rai2 ‘Quelli che Aspettano’ 5,6% e ‘Quelli che il Calcio’ 4%. Su Rai3 per ‘Mezz’ora in Più’ 6,3% e 5,1%. Per ‘Kilimangiaro’ 5,5%. In una domenica ricca di sport e che ha sancito lo scudetto ..."Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo del Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l'utilizzo del Var. E poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar, non al Var". (ANSA) ...