Calcio: Galli, ‘se aumenteranno i contagi sarà per riaperture non per festa Inter’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. – (Adnkronos) – “Se dovessero aumentare i contagi, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là della festa dello scudetto dell’Inter, e non lo dico perché sono interista”. Così il professor Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, commentando gli assembramenti di ieri per lo scudetto dei nerazzurri. “Incideranno le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono andati in piazza per il discorso scudetto, sbagliando per carità”, aggiunge Galli a Fanpage. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. – (Adnkronos) – “Se dovessero aumentare i, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là delladello scudetto dell’Inter, e non lo dico perché sono interista”. Così il professor Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano, commentando gli assembramenti di ieri per lo scudetto dei nerazzurri. “Incideranno lee le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono andati in piazza per il discorso scudetto, sbagliando per carità”, aggiungea Fanpage. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

