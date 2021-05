Calcio: Delio Rossi, 'scudetto Inter? non sono sorpreso, hanno investito tanto' (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - napolimagazine : IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' -