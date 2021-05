Calci in faccia a poliziotta durante controlli anti Covid: in manette una donna (Di lunedì 3 maggio 2021) Vercelli, 3 mag — E’ ormai acclarato, sempre più italiani mostrano insofferenza verso le misure anti Covid e soprattutto verso le forze dell’ordine incaricate di farle rispettare: lo dimostra quanto avvenuto a Vercelli dove una poliziotta ha subìto un’aggressione mentre interveniva per disperdere un assembramento. Lo riporta TgCom24. poliziotta presa a Calci durate controllo anti Covid L’aggressore è una donna di trent’anni che ha preso a Calci in faccia l’agente durante un controllo anti Covid. «Mi ha presa a Calci e pugni una donna durante un servizio per il contenimento dell’emergenza Covid — ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Vercelli, 3 mag — E’ ormai acclarato, sempre più italiani mostrano insofferenza verso le misuree soprattutto verso le forze dell’ordine incaricate di farle rispettare: lo dimostra quanto avvenuto a Vercelli dove unaha subìto un’aggressione mentre interveniva per disperdere un assembramento. Lo riporta TgCom24.presa adurate controlloL’aggressore è unadi trent’anni che ha preso ainl’agenteun controllo. «Mi ha presa ae pugni unaun servizio per il contenimento dell’emergenza— ...

