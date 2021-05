Automobilismo, fine settimana amaro per la scuderia RO Racing (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i colori della scuderia RO Racing, quello appena trascorso, è stato un fine settimana amaro, caratterizzato da diversi ritiri. Le note positive sono giunte dallo Slalom della Rocca di Novara di Sicilia, gara d’apertura del Campionato Italiano Non è stato un fine settimana esaltante per i colori della scuderia RO Racing. Da Novara di Sicilia dove si è disputata la prima uscita stagionale del Campionato italiano slalom è giunto il secondo posto di classe 1600 del Gruppo N e il terzo di Gruppo per Maurizio Marino che, a bordo della sua Peugeot 106 16V, ha lottato con onore in una categoria molto numerosa. Nella stessa classe nona piazza per Antonio Princiotta. Sempre allo Slalom della Rocca di Novara di Sicilia ritiro per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i colori dellaRO, quello appena trascorso, è stato un, caratterizzato da diversi ritiri. Le note positive sono giunte dallo Slalom della Rocca di Novara di Sicilia, gara d’apertura del Campionato Italiano Non è stato unesaltante per i colori dellaRO. Da Novara di Sicilia dove si è disputata la prima uscita stagionale del Campionato italiano slalom è giunto il secondo posto di classe 1600 del Gruppo N e il terzo di Gruppo per Maurizio Marino che, a bordo della sua Peugeot 106 16V, ha lottato con onore in una categoria molto numerosa. Nella stessa classe nona piazza per Antonio Princiotta. Sempre allo Slalom della Rocca di Novara di Sicilia ritiro per ...

